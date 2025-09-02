Quindicenni pordenonesi rapinati con un taser: denunciati 3 coetanei

La rapina è avvenuta a Conegliano: le due vittime erano arrivate in treno da Pordenone.

Tre adolescenti, tutti di 15 anni e residenti in provincia di Treviso, sono stati denunciati in stato di libertà dalla Polizia di Stato per una rapina avvenuta lo scorso luglio nei pressi di via Carducci, a Conegliano, ai danni di due coetanei di Pordenone. L’episodio, che ha destato particolare preoccupazione per la giovane età dei coinvolti e la dinamica violenta, è ora al centro di un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre quindicenni avrebbero organizzato un incontro con i due coetanei, giunti in treno da Pordenone. Durante l’incontro, però, la situazione sarebbe rapidamente degenerata: i tre indagati avrebbero minacciato i ragazzi con un Taser, un coltello e un tirapugni, costringendoli a consegnare circa 25 euro in contanti, una felpa e un paio di scarpe da ginnastica.

A rendere ancora più inquietante la vicenda è l’uso dei social: i tre, poco dopo la rapina, avrebbero pubblicato su Instagram un video in cui mostrano con orgoglio i capi d’abbigliamento sottratti, accompagnando le immagini con la scritta “300 euro di roba in 30 minuti + cash”, quasi a voler celebrare l’azione criminale.

Le indagini sono partite subito dopo la denuncia presentata dalle vittime. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, la Polizia è riuscita a risalire ai tre presunti responsabili. La denuncia è stata formalizzata all’autorità giudiziaria competente.