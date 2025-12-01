Colpito alla testa da un gancio metallico, ferito autotrasportatore

Incidente sul lavoro a San Giorgio di Nogaro.

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 1 dicembre, nella zona industriale Aussa Corno di San Giorgio di Nogaro, presso il Birrificio San Giorgio srl: per cause in corso di accertamento, un autotrasportatore di 54 anni, dipendente dell’azienda Eurotrasporti Fratelli Giannetta, è stato colpito alla testa da un gancio metallico mentre era occupato in alcune operazioni. E’ stato trasportato all’ospedale di Palmanova cosciente e fortunatamente non in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della stazione locale.