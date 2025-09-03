Rapina in villa a Brugnera, ragazza di 19 anni minacciata con un coltello

La rapina in una villa di Maron di Brugnera.

Paura nella serata di ieri, martedì 2 settembre, in una villa a Maron di Brugnera. Una ragazza di 19 anni è stata minacciata con un coltello da una banda di rapinatori che ha fatto irruzione nell’abitazione, approfittando dell’assenza dei genitori.

L’assalto è avvenuto intorno alle 19 nell’abitazione di via del Taglio. Ancora incerto il numero esatto dei rapinatori coinvolti, ma secondo le prime ricostruzioni, uno di loro – una volta entrato in casa – ha estratto un coltello e lo ha puntato contro la giovane, sola in quel momento. Sotto shock e spaventata per la sua incolumità, la ragazza ha indicato ai rapinatori il luogo dove si trovavano gli oggetti di valore.

I criminali hanno così arraffato diversi orologi di lusso, monili in oro e altri preziosi, per un bottino che potrebbe ammontare a diverse migliaia di euro. Dopo il colpo, la banda si è data alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Immediatamente dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della rapina. Fondamentale, in questa fase, potrebbe rivelarsi l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza, sia all’interno che nei dintorni della villa.La giovane, fortunatamente illesa, è stata comunque soccorsa e assistita per lo shock subito.