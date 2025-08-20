Una spedizione punitiva culminata in un accoltellamento via Falcon Vial a San Vito al Tagliamento. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, poco prima delle 16, quando un uomo di 42 anni, di origini tunisine ha riportato una ferita da taglio al fianco destro.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza. Considerata la natura della ferita – un taglio profondo circa tre centimetri – la centrale Sores di Palmanova ha disposto l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Campoformido e atterrato nell’area del campo sportivo di San Vito. L’uomo, rimasto sempre cosciente, è stato stabilizzato sul posto e trasferito d’urgenza all’ospedale di Udine. Le sue condizioni non risultano gravi e non è mai stato in pericolo di vita.

Il racconto del ferito

Agli investigatori il 42enne ha riferito di essere stato vittima di un’aggressione mirata: una vera e propria spedizione punitiva. Secondo il suo racconto, due uomini lo avrebbero sorpreso alle spalle e accoltellato per vendetta, su istigazione della sua ex compagna, con cui in passato ci sarebbero stati episodi finiti anche sotto codice rosso. Una ricostruzione che, al momento, resta priva di ulteriori riscontri. Le forze dell’ordine stanno cercando di verificare le circostanze dell’accaduto. Gli aggressori, invece, si sono dileguati subito dopo. Al momento sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri del Radiomobile di Pordenone e della stazione locale.