Ricercata per omicidio e rapina: arrestata al valico di Fernetti

La donna era ricercata in Germania per omicidio e rapina aggravata in concorso.

Un’importante operazione della Polizia di Frontiera di Trieste ha portato all’arresto di una cittadina rumena ricercata a livello internazionale per gravissimi reati commessi in Germania. La donna, 22enne, era destinataria di un mandato d’arresto europeo emesso dalle Autorità Giudiziarie tedesche nel giugno 2024 per omicidio e rapina aggravata in concorso.

Il fermo è avvenuto nel pomeriggio del 9 agosto, nell’ambito dei controlli straordinari ai valichi italo-sloveni, attivati a seguito della temporanea sospensione dell’Accordo di Schengen. La giovane è stata intercettata al valico di Fernetti mentre cercava di entrare in Italia a bordo di un’autovettura con targa francese, condotta da un suo connazionale.

Grazie a scrupolosi accertamenti, inclusi controlli dattiloscopici e il coinvolgimento dei canali internazionali di cooperazione di Polizia, è stato possibile confermare l’identità della donna e la sua riconducibilità al provvedimento restrittivo emesso dalle autorità tedesche.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti tedeschi, la giovane, insieme ad altri connazionali, si sarebbe introdotta nell’aprile scorso nell’appartamento di un anziano di 88 anni a Berlino. Dopo averlo narcotizzato, il gruppo avrebbe sottratto denaro e gioielli. La vittima è deceduta alcuni giorni dopo, a causa della grave intossicazione riportata.

Al termine delle formalità di rito, la cittadina rumena è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Trieste, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria italiana in attesa della procedura di estradizione verso la Germania.