Doppio appuntamento a Udine dedicato a Pietro Zorutti e Caterina Percoto.

Due figure centrali della cultura friulana, unite in un’unica giornata di approfondimento. A grande richiesta, la Pro Loco Città di Udine ha riprogrammato l’incontro su Pietro Zorutti, annullato domenica 17 agosto a causa del maltempo, e lo ha unito all’evento già in calendario dedicato alla scrittrice Caterina Percoto.

L’atteso doppio appuntamento si terrà venerdì 29 agosto a Palazzo Morpurgo e sarà un’occasione imperdibile per riscoprire il valore e l’eredità di questi due intellettuali che hanno segnato la storia e la letteratura del Friuli. Un bis di parole, rime, approfondimenti e musica, che scandirà il pomeriggio tratteggiando i profili di questi due friulani dell’Ottocento, facendo luce anche su alcuni aspetti meno noti.

Il programma.

Dalle 17:00 alle 18:00, l’evento “Pietro Zorutti e il suo Friuli” renderà omaggio al poeta (1792-1867) nella suggestiva Corte di Palazzo Morpurgo (via Savorgnana 12). La sua figura sarà raccontata attraverso la lettura e la recitazione di brani a cura di Marco Zoratti, Giovanni Nistri, Daniela Gnesutta e Ennio Zampa. Il convegno sarà un’occasione per scoprire l’impatto di Zorutti, noto per aver elevato la marilenghe a lingua letteraria e per il successo del suo almanacco di poesie, lo “Stroligh Furlan”.

Dalle 18.30 alle 19.30, dopo l’aperitivo Botanical Drink offerto dall’azienda Nonino, inizierà il focus intitolato “Caterina Percoto era solo una scrittrice?”. Gli interventi di Elisabetta Feruglio e Ennio Zampa proporranno un racconto inedito sulla scrittrice, ma anche sulla sua figura di imprenditrice agricola che, dopo la morte del padre, si dedicò con successo alla gestione delle terre di famiglia a San Lorenzo di Soleschiano, introducendo tecniche innovative e migliorando le condizioni di vita dei suoi contadini.

La giornata culturale è inserita nel calendario di UdinEstate 2025 e sarà realizzata grazie al prezioso sostegno di Confesercenti Udine, PrimaCassa e della distilleria Nonino. Con questo incontro si concluderà il ciclo di interventi organizzati dalla Pro Loco Città di Udine per animare l’estate udinese, avviati lo scorso 6 giugno con il convegno che il professor Ellero ha tenuto sulla fotografa Tina Modotti.