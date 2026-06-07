Ricercata per rapina, furto e lesioni: arrestata dai carabinieri

Controlli rafforzati nel fine settimana in diversi centri della provincia di Udine. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine ha disposto una serie di servizi straordinari sul territorio, con l’obiettivo di contrastare i reati predatori e aumentare la presenza delle pattuglie nelle aree ritenute più sensibili.

Rintracciata una donna colpita da ordine di carcerazione

Nel corso delle attività, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Udine hanno rintracciato una donna di 46 anni, cittadina extracomunitaria residente nell’hinterland udinese, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Udine.

Il provvedimento riguarda una pena definitiva di 6 anni e 8 mesi di reclusione, che la donna deve espiare per i reati di rapina, furto e lesioni.

Trasferita nel carcere di Trieste

Dopo essere stata rintracciata dai militari, la 46enne è stata arrestata e, concluse le formalità di rito, è stata condotta presso la Casa Circondariale di Trieste, dove dovrà scontare la pena.

L’attività si inserisce nel quadro dei servizi di controllo predisposti dall’Arma sul territorio provinciale, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali, con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio.