Scomparso a San Donà di Piave: ricerche in corso per Leonardo Santo

Scomparso da martedì, abita a Roveredo in Piano.

Si sono attivate le ricerche per Leonardo Santo, 40 anni, originario di Pordenone e residente a Roveredo in Piano, scomparso nella giornata di martedì 14 ottobre. L’uomo si è allontanato dal luogo di lavoro, a San Donà di Piave, intorno alle ore 13 e da allora non si hanno più sue notizie.

La sua assenza ha immediatamente destato preoccupazione tra i familiari, che hanno allertato le forze dell’ordine. Per facilitare le operazioni di ricerca, la Prefettura di Pordenone ha diffuso foto e dettagli sull’uomo: Leonardo Santo è alto circa 1,80 metri, pesa circa 80 chili, ha capelli castano scuri rasati, occhi castani e barba scura. Non presenta tatuaggi né piercing. L’ultima volta è stato visto a bordo di una vettura Jaguar XJ di colore blu, targata EW039CP. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia informazioni utili a contattarle.