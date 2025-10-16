Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 17 ottobre

16 Ottobre 2025

di Paola Tissile

Il meteo in Friuli.

Per venerdì 17 ottobre, in Friuli Venezia Giulia il meteo prevede condizioni prevalentemente serene su pianura e costa, mentre sulla zona montana il cielo sarà in gran parte poco nuvoloso. Solo sul Tarvisiano al mattino saranno presenti nubi basse, destinate però a dissolversi nel corso della giornata. Sulla costa e sulla fascia orientale soffierà Bora moderata, con qualche raffica più sostenuta in prossimità di Trieste.

Le temperature minime sono in calo, con valori compresi tra 5 e 8 gradi in pianura e tra 11 e 14 gradi lungo la costa, mentre le massime raggiungeranno i 18-21 gradi sia in pianura sia lungo la costa. In montagna, a 1000 metri si registreranno minime di circa 8 gradi, mentre a 2000 metri le temperature scenderanno fino a 2 gradi.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE