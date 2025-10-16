Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 17 ottobre

Il meteo in Friuli.

Per venerdì 17 ottobre, in Friuli Venezia Giulia il meteo prevede condizioni prevalentemente serene su pianura e costa, mentre sulla zona montana il cielo sarà in gran parte poco nuvoloso. Solo sul Tarvisiano al mattino saranno presenti nubi basse, destinate però a dissolversi nel corso della giornata. Sulla costa e sulla fascia orientale soffierà Bora moderata, con qualche raffica più sostenuta in prossimità di Trieste.

Le temperature minime sono in calo, con valori compresi tra 5 e 8 gradi in pianura e tra 11 e 14 gradi lungo la costa, mentre le massime raggiungeranno i 18-21 gradi sia in pianura sia lungo la costa. In montagna, a 1000 metri si registreranno minime di circa 8 gradi, mentre a 2000 metri le temperature scenderanno fino a 2 gradi.