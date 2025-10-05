Rissa all’autostazione di Udine: tre giovani identificati, uno armato di coltello

Rissa tra tre giovani all’autostazione di Udine: uno è stato trovato con un coltello.

Nel pomeriggio di ieri le forze dell’ordine sono intervenute per sedare una rissa scoppiata nel piazzale antistante l’autostazione delle corriere di Udine.

Sul posto è giunto rapidamente personale della Polizia di Stato impegnato nei servizi di controllo del territorio, che ha riportato la calma e identificato tre dei partecipanti, tra cui un minorenne. I tre sono stati indagati in stato di libertà per aver preso parte alla rissa, mentre uno di loro dovrà rispondere anche del possesso ingiustificato di un coltello, trovato durante la perquisizione successiva all’intervento.

L’episodio si inserisce nel più ampio contesto dei controlli rafforzati a Udine disposti dalle autorità cittadine per contrastare episodi di violenza e degrado nelle aree più frequentate del centro urbano, in particolare attorno alla stazione ferroviaria e all’autostazione.