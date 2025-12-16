I risultati dell’autopsia: Erika Moretti è morta per cause naturali

La donna era morta nella sua casa di Variano di Basiliano.

È morta per cause naturali Erika Moretti, la donna di 47 anni trovata senza vita nel suo letto il 24 novembre scorso nella sua abitazione di Variano di Basiliano. A confermarlo è l’esito dell’autopsia eseguita ieri all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, che ha escluso ogni ipotesi di morte violenta.

L’esame toglie ogni dubbio e scagiona definitivamente il compagno della donna, inizialmente iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio colposo. L’indagine era stata avviata in via precauzionale dalla Procura di Udine, dopo che erano state rilevate delle piccole infiltrazioni emorragiche sul collo della vittima. Un elemento che, seppur non determinante, aveva spinto il pubblico ministero ad aprire un fascicolo, come atto dovuto, a carico del compagno della donna.

L’esame autoptico, ha però fugato ogni dubbio: nessun trauma, nessun segno di violenza sul corpo di Erika Moretti. La Procura si appresta ora a rilasciare il nulla osta per i funerali, consentendo così ai familiari di Erika di poter organizzare l’ultimo saluto.