L’uomo, un 43enne pordenonese è scivolato da un pendio lungo il sentiero 987.

Intervento di soccorso questa mattina a Montereale Valcellina, dove un escursionista è precipitato per una cinquantina di metri lungo un pendio ghiacciato nel bosco sotto la Pala d’Altei, a quota 1250 metri, mentre percorreva il sentiero 987.



L’allarme è scattato tra le 10 e le 11.30, quando i compagni di escursione dell’uomo, un pordenonese di 43 anni, hanno contattato il Numero unico per le emergenze Nue112 dopo averlo visto scivolare lungo il versante reso insidioso dal ghiaccio.

L’intervento dei soccorsi.

La Sores ha immediatamente attivato la stazione di Maniago del Soccorso Alpino e l’elisoccorso regionale, ma la fitta nebbia presente in zona ha impedito al velivolo di raggiungere il posto. Si è quindi reso necessario l’intervento dell’elicottero “Falco” decollato da Pieve di Cadore, partito al limite delle condizioni operative a causa della scarsa visibilità. Il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino è stato calato con una verricellata di circa venti metri riuscendo a raggiungere l’infortunato nel bosco.

Nonostante la rovinosa caduta di circa cinquanta metri, l’escursionista ha riportato fortunatamente soltanto un trauma alla caviglia. Dopo essere stato imbragato, è stato recuperato con il triangolo di evacuazione e trasportato in ospedale a Belluno per gli accertamenti e le cure del caso. Nel frattempo i soccorritori della stazione di Maniago del Soccorso Alpino hanno raggiunto a piedi i compagni di escursione, assicurandosi delle loro condizioni e accompagnandoli in sicurezza.