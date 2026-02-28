Finisce fuori strada con il camion, positivo all’alcoltest: denunciato 27enne

L’incidente nella notte a Precenicco.

Ha perso il controllo dell’autoarticolato finendo fuori strada nel cuore della notte, in un incidente che solo per pura fortuna non si è trasformato in una tragedia. È accaduto a Precenicco, dove un uomo di 27 anni, extracomunitario e residente fuori provincia, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo mentre era alla guida del mezzo pesante.

Secondo quanto ricostruito, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, che è uscito dalla carreggiata senza coinvolgere altri mezzi in transito. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Latisana per i rilievi del caso e per accertare la dinamica dell’accaduto. I militari hanno sottoposto il 27enne al test con etilometro, che ha dato esito positivo.

Per il giovane è scattata la segnalazione all’Autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada, relativo alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Contestualmente, la patente di guida è stata ritirata ai fini della revoca e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.