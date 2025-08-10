Scivola sulla ghiaia durante il Giro delle Malghe, ferita una donna

La donna ha riportato una forte distorsione e una sospetta frattura alla caviglia.

Infortunio questa mattina lungo il sentiero 985 a Piancavallo, dove una donna di 73 anni è rimasta ferita durante un’escursione. L’incidente si è verificato attorno alle 11, quando la donna, originaria di Polcenigo, è scivolata su un tratto ripido con ghiaia superficiale, riportando una forte distorsione e una sospetta frattura alla caviglia.

La signora stava percorrendo il “Giro delle Malghe” e si trovava a quota 1250 metri, tra Casera Barzan e Casera Caseratte, su uno dei tratti più impegnativi del percorso. Lanciato l’allarme, la centrale Sores ha attivato immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i tecnici della stazione di Pordenone del Soccorso Alpino assieme ai sanitari dell’ambulanza della Croce Rossa. La donna è stata raggiunta sul sentiero, stabilizzata, imbarellata e trasportata a spalla per circa 300 metri, su un tratto in parte assicurato con corda per la sicurezza degli operatori. Alle operazioni ha preso parte anche una squadra dei Vigili del Fuoco. L’intervento si è concluso intorno alle 12.