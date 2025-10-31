Il 25enne è stato ritrovato in stazione a Treviso dalla Polfer.

È stato ritrovato a Treviso nella mattinata di venerdì 31 ottobre il 25enne Ivan Shaurli, il giovane di Passons, frazione di Pasian di Prato, scomparso da casa nella serata di martedì. Le ricerche, durate tre giorni e condotte senza sosta, si sono concluse positivamente grazie all’intervento degli agenti della Polfer di Treviso, che lo hanno individuato in stazione.

Secondo quanto emerso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, Shaurli era stato visto l’ultima volta nel sottopassaggio della stazione ferroviaria di Udine, all’alba di mercoledì, prima di salire su un treno diretto verso Venezia. Da allora, di lui si erano perse le tracce, facendo scattare l’allarme tra familiari e amici.

Nella serata di mercoledì era stato anche lanciato un appello alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, nel tentativo di ampliare le ricerche e raccogliere eventuali segnalazioni utili. La notizia del ritrovamento ha portato grande sollievo alla famiglia e ai tanti che avevano partecipato alle ricerche. Le condizioni del giovane, secondo le prime informazioni, sarebbero buone. Restano da chiarire i motivi dell’allontanamento, ma ciò che conta, per ora, è che Ivan è stato ritrovato e sta bene.