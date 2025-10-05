Scoppia la rissa dopo la partita, dirigente colpito con un pugno

Un finale di partita si è trasformato in un episodio di violenza che nulla ha a che vedere con lo sport. È accaduto nella serata di sabato 4 ottobre, al termine della gara del campionato regionale Juniores tra Union Martignacco e Union Fincantieri Monfalcone, chiusasi sul punteggio di 2-2.

Pochi minuti dopo il fischio finale, negli spogliatoi dello stadio di Martignacco, si è verificato un parapiglia che ha portato al ferimento del direttore sportivo dell’Union Martignacco, colpito da un pugno alla tempia. L’uomo, soccorso immediatamente, è stato trasportato all’ospedale di Udine per accertamenti e ha trascorso la notte in osservazione.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato quando alcuni giocatori della squadra ospite, non inseriti in distinta, avrebbero raggiunto i compagni negli spogliatoi al termine dell’incontro. Ne sarebbe nata una discussione animata, probabilmente legata al risultato del pareggio. Cimenti, richiamato dal trambusto, sarebbe intervenuto per riportare la calma, invitando i ragazzi ad abbassare i toni.

A quel punto, il confronto sarebbe degenerato: tra urla e spintoni, uno dei presenti avrebbe sferrato un pugno al dirigente friulano, colpendolo con forza alla testa. Non è ancora chiaro se l’autore del gesto sia un giocatore o un genitore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dei fatti e individuare il responsabile.