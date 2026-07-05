Scossa di terremoto in Friuli, epicentro vicino a Clauzetto

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata nel pomeriggio di oggi, domenica 5 luglio 2026, nel territorio del Friuli occidentale. L’evento sismico è avvenuto alle 15.06 nella zona di Clauzetto, in provincia di Pordenone.

Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV di Roma, il terremoto è stato localizzato a 5 chilometri a nord di Clauzetto. La scossa si è verificata a una profondità di 8 chilometri, un dato che rientra tra gli elementi rilevati dagli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.