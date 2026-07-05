Scontro tra auto e bicicletta a Cordovado, muore un anziano

Tragedia della strada nel pomeriggio di oggi, domenica 5 luglio, a Cordovado, dove un uomo di 79 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto mentre era in sella alla sua bicicletta L’incidente si è verificato attorno alle 14.15 in via Teglio, all’altezza dell’incrocio con via Suzzolins.

Secondo le prime informazioni, l’anziano stava percorrendo la strada in bicicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato lo scontro con un suv. Dopo l’impatto, l’auto è uscita di strada finendo nel fosso. Le condizioni del ciclista sono apparse subito gravissime. L’uomo è andato in arresto cardiaco e, nonostante l’intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare.

Soccorsi sul posto e accertamenti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica, l’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno tentato di salvare l’anziano, ma ogni manovra si è rivelata purtroppo inutile. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e chiarire le cause che hanno portato alla collisione tra il suv e la bicicletta.