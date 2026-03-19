Una scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi, giovedì 19 marzo 2026, in Friuli Venezia Giulia. Il sisma, di magnitudo 3.9, è avvenuto alle ore 11:28 con epicentro a circa 2 chilometri a nord-ovest di Moggio Udinese, in provincia di Udine.

Secondo i primi dati ufficiali, il terremoto si è verificato a una profondità di 15 chilometri. La localizzazione è stata effettuata dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma. La scossa è stata avvertita distintamente in diverse zone della Carnia, ma anche in parte della pianura friulana. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, anche se non sono mancate segnalazioni da parte dei cittadini sui social e richieste di informazioni.