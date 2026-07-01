Simone Vidon è morto a 24 anni dopo lo schianto in moto lungo la provinciale 91



È morto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine Simone Vidon, il 24enne di San Vito al Torre rimasto gravemente ferito nello schianto in moto avvenuto domenica sera lungo la provinciale 91, in località Beligna, tra Aquileia e Fiumicello. Il giovane era ricoverato in Terapia intensiva dopo essere stato trasportato in codice rosso in condizioni disperate.

L’incidente era avvenuto poco prima delle 21. Simone, in sella alla sua moto, stava percorrendo l’arteria che collega Aquileia a Fiumicello quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo: il 24enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto diversi metri più avanti.

I soccorsi dopo lo schianto

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. All’arrivo dei sanitari, il giovane era in arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce Verde Basso Friuli e l’automedica: il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione prima del trasferimento d’urgenza a Udine.

Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Udine e ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Nonostante gli sforzi dei medici, il quadro clinico è rimasto gravissimo fino alla constatazione della morte cerebrale.

Il dolore di San Vito al Torre

La notizia della morte di Simone Vidon ha colpito profondamente San Vito al Torre, dove il giovane viveva con la famiglia. I Vidon, originari di Aiello del Friuli, si erano trasferiti in paese da diversi anni. Simone aveva frequentato il CiviForm di Cividale e, poche ore prima dell’incidente, aveva condiviso sui social alcuni momenti di una gita in moto a Grado.