Spaccio di droga nel Pordenonese, sequestrato oltre un chilo tra cocaina e marijuana

Un’operazione della Guardia di Finanza di Pordenone ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di due conviventi residenti a Pasiano di Pordenone, indagati per spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento, disposto dal Gip del Tribunale di Pordenone su richiesta della Procura, ha previsto la custodia cautelare in carcere per un uomo di origine albanese e l’obbligo di dimora per una donna ucraina.

Attività di spaccio continuativa per tutto il 2025

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero gestito un’attività seriale e continuativa di cessione di cocaina nel corso dell’intero 2025. Le indagini, coordinate dall’autorità giudiziaria pordenonese, sono partite da un primo sequestro di droga effettuato nei confronti di un uomo residente a Zoppola.

Da lì, i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno sviluppato un’articolata attività investigativa fatta di appostamenti, pedinamenti e indagini tecniche, oltre all’ascolto di numerosi acquirenti che avrebbero confermato il sistema di spaccio messo in piedi dai due indagati.

Sequestri tra Friuli e Veneto: droga, arma e contanti

Nel corso delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno eseguito anche perquisizioni mirate nei confronti di altri soggetti, in particolare cittadini di origine albanese residenti tra San Donà di Piave e Caorle, le cui posizioni sono ora al vaglio degli inquirenti.

I controlli hanno portato al sequestro complessivo di circa un chilogrammo di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e marijuana. Inoltre, sono stati rinvenuti una pistola non denunciata e oltre 12mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.