Massimo Sanna, 53 anni, agente della Polfer è morto stroncato da un malore improvviso alla stazione di Tarvisio Boscoverde.

Tragedia alla stazione di Tarvisio Boscoverde, dove il 2 giugno l’agente della Polfer Massimo Sanna, 53 anni, si è sentito male durante un controllo a bordo di un treno. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Tolmezzo, l’uomo non si è più ripreso. L’autopsia ha confermato il decesso, e la Procura ha autorizzato la sepoltura.

Originario di Anzio, Sanna era entrato in Polizia nel 1991. Sommozzatore esperto, aveva fatto parte del nucleo Ossp di La Spezia per oltre trent’anni, partecipando a operazioni delicate come il naufragio della Costa Concordia e le alluvioni in Emilia. A inizio 2024 si era trasferito a Tarvisio per ricongiungersi con la moglie Arianna, sposata nel maggio 2023. I funerali si terranno martedì 11 giugno alle 14.30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di Tarvisio.