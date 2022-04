Vinti 130 mila euro al Superenalotto, la fortuna bacia Gorizia

La vincita al Superenalotto a Gorizia.

Il Friuli Venezia Giulia si scopre fortunato grazie al Superenalotto: nel concorso del 12 aprile, come riporta Agipronews, è stata centrata una vincita da 130.594 euro grazie a un sistema.

Le giocate sono state convalidate tutte nell’esercizio di via Terza Armata 117 a Gorizia. La rincorsa al sei prosegue con il jackpot da 188 milioni di euro in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Friuli Venezia Giulia il “6” manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di euro. Lo scorso mese, nel concorso del 15 marzo era stato centrato un “5” del valore di 23.132,91 euro nel caffè di via Montereale 69 a Pordenone.

