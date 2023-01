Svaligia la boutique in centro a Udine, il ladro torna subito in libertà

Furto di pellicce nella boutique di Udine, il ladro patteggia e torna in libertà.

Aveva rubato giacche e pellicce per un valore di oltre 40mila euro in una boutique di via Mercerie, in centro a Udine: rintracciato e processato, il presunto ladro, un 50enne di origini croate, ha patteggiato una pena di 2 anni, ed è stato rimesso in libertà.

Il colpo era stato messo a segno lo scorso marzo. Secondo quanto ricostruito il ladro, aiutato da un complice 43enne e da un probabile terzo elemento, ha fatto irruzione di notte nei locali della boutique, forzando la porta d’ingresso. Una volta all’interno, ha trafugato giacche e pellicce per 41.500 euro, prima di far perdere le proprie tracce a bordo di un’auto con targa falsa parcheggiata poco distante.

Le indagini della Squadra mobile di Udine hanno in seguito portato all’identificazione dei presunti responsabili, tra i quali il 52enne croato (oltre al complice 43enne, il cui processo però segue un altro binario), che doveva rispondere dell’accusa di furto pluriaggravato. Il difensore dell’uomo ha quindi presentato istanza di patteggiamento, e il giudice ha applicato la pena a due anni di reclusione e 300 euro di multa, concedendo la sospensione condizionale della pena.