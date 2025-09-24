Una cittadina sventa il furto su un’auto parcheggiata: due uomini denunciati

Tentato furto su auto in sosta a Monfalcone.

Grazie alla prontezza di una cittadina, due uomini sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri per tentato furto in auto in sosta a Monfalcone. L’episodio è avvenuto all’alba dello scorso 9 settembre, quando la proprietaria di una delle vetture ha sorpreso i due individui mentre cercavano di forzare le auto parcheggiate.

La donna ha immediatamente chiamato il Numero Unico di Emergenza “112”, consentendo un intervento rapido delle pattuglie della Stazione di Ronchi dei Legionari e del N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile. I militari hanno identificato i due uomini, cittadini stranieri, e li hanno denunciati in stato di libertà per tentato furto.