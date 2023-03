L’uomo ha accoltellato la ex e poi è fuggito: si è costituito poco dopo.

Tentato femminicidio ieri sera a Trieste, proprio in occasione della Festa della Donna. La vittima è una donna straniera di 45 anni, di origine serba, che è stata accoltellata da un uomo mentre stava tornando a casa. L’uomo ha improvvisamente si è scagliato la donna con un coltello, colpendola almeno quattro volte, prima di fuggire.

Successivamente, l’uomo, un kosovaro di 39 anni si è costituito. L’aggressore non accettava la fine della relazione con la vittima. Attualmente si trova in carcere al Coroneo in stato di fermo, mentre sul caso sono in corso le indagini per far luce sull’esatta dinamica dell’aggressione.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 21:15 e sono intervenuti immediatamente le pattuglie delle Volanti e l’ambulanza del 118. Nonostante le ferite, la donna è rimasta cosciente e alcuni testimoni hanno assistito alla scena.

Dopo i primi soccorsi dell’équipe del 118, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cattinara, in codice rosso, ma le ferite riportate non hanno coinvolto organi vitali e non è in pericolo di vita.