A perdere la vita Alessandro Finos, barista 25enne di San Vito al Tagliamento.

E’ Alessandro Finos, 25 anni, barista molto conosciuto a San Vito al Tagliamento, la vittima dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio a lungo la strada regionale 354, alle porte di Latisana. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto la comunità di San Vito al Tagliamento. Il giovane lavorava come barista nel locale “Anteprima”, nel cuore del paese, ed era molto amato dai clienti e dai colleghi.

Cosa è successo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30, nei pressi del ristorante “Alla Botte”, in via Lignano Nord. Il giovane, rientrando da una giornata al mare a Lignano con alcuni amici, stava viaggiando in sella alla sua Ktm in direzione Udine quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Latisana, la sua moto ha centrato la fiancata dell’auto, un’Audi A5, sulla quale viaggiava una famiglia composta da un padre e due figli. L’impatto è stato violento: la portiera lato conducente è stata colpita in pieno, facendo esplodere gli airbag laterali della vettura.

I soccorsi e la tragedia

Immediata la chiamata al numero di emergenza 112 da parte degli amici di Alessandro. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso del 118, atterrato poco distante. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto sul posto, a causa delle gravissime ferite riportate. Il conducente dell’Audi è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato all’ospedale per accertamenti, mentre gli altri due passeggeri non hanno riportato conseguenze serie.

La strada regionale 354 è rimasta chiusa per diverse ore, con deviazioni del traffico gestite dalla polizia locale, mentre i vigili del fuoco di Latisana hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata e dei mezzi coinvolti.