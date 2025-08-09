Valli del Natisone senza collegamenti telefonici: “Fatto Gravissimo”

I disservizi telefonici nelle Valli del Natisone.

Le Valli del Natisone si trovano di nuovo ad affrontare un grave problema di isolamento, causato da alcuni disservizi sui collegamenti telefonici che stanno mettendo in ginocchio l’intera comunità. Famiglie, studenti, professionisti e imprese denunciano disagi insostenibili, che si protraggono da giorni.

La consigliera regionale Simona Liguori, esponente del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, ha sollevato la questione in una nota ufficiale, sottolineando la gravità di una situazione che “sta mettendo a dura prova le comunità”. Le segnalazioni dei sindaci locali non sembrano aver sortito gli effetti sperati e i cittadini continuano a subire le pesanti conseguenze di un servizio essenziale che viene a mancare.

Un isolamento inaccettabile

“Presenterò un accesso atti per comprendere quali siano i problemi tecnici e cosa si stia facendo per la loro risoluzione – fa sapere Liguori – . L’assenza di segnale telefonico denunciata in questi giorni da alcuni Sindaci delle Valli del Natisone – rimarca l’esponente dei civici – sta mettendo a dura prova le comunità, penalizzate da questi pesanti disservizi che nonostante le segnalazioni dei primi cittadini non sembrano ancora avere una soluzione. Famiglie, studenti, professionisti e imprese dei territori stanno pagando un prezzo inaccettabile sul quale è necessario fare chiarezza”.