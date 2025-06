Paura al Cirque du Soleil, trapezista cade durante l’esibizione.

Trapezista cade durante l’esibizione al Cirque du Soleil, spettacolo interrotto. Attimi di paura al Cirque du Soleil domenica 29 giugno durante lo spettacolo pomeridiano delle 16 di “Alegría – In A New Light”, in scena sotto il tendone allestito nell’area del Porto Vecchio di Trieste. Un trapezista è caduto bruscamente durante un’acrobazia, impattando con violenza contro la rete di protezione. La performance è stata interrotta per circa un quarto d’ora per permettere ai soccorritori di immobilizzare l’artista e trasportarlo in sicurezza nel backstage, dove è stato assistito dal team medico del circo.

Secondo i testimoni presenti, il trapezista avrebbe mancato una presa aerea e colpito testa e collo su un cavo teso della rete di salvataggio.

In un comunicato ufficiale, l’organizzazione ha confermato che l’artista era cosciente al momento dell’intervento dei soccorritori e che è stato trasportato in ospedale per accertamenti. “Le sue condizioni saranno monitorate per determinare quando potrà tornare alle sue attività in tutta sicurezza”, si legge nella nota. Lo spettacolo, dopo la sospensione temporanea, è ripreso regolarmente.