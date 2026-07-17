Nuovi temporali in Friuli, allerta meteo prorogata anche per domani

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha prorogato l’allerta meteo anche per tutta la giornata di sabato 18 luglio. A determinare la nuova fase di instabilità saranno le veloci correnti occidentali presenti in quota e l’afflusso di aria più fresca sul Friuli Venezia Giulia.

Temporali nella notte e dal pomeriggio

Nel corso della notte saranno ancora possibili rovesci e temporali residui, anche localmente forti, più probabili sulle zone montane e sui settori orientali della regione. Dal pomeriggio aumenterà nuovamente la probabilità di temporali su tutto il Friuli Venezia Giulia. I fenomeni potranno risultare anche intensi ed essere accompagnati da raffiche di vento.

Possibili allagamenti e problemi alla viabilità

Secondo la Protezione civile, i temporali potrebbero provocare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e nel sistema di drenaggio urbano, con possibili allagamenti nelle aree più vulnerabili. Non si escludono inoltre fenomeni di instabilità dei pendii, interruzioni locali della viabilità e disagi legati ai possibili colpi di vento durante i temporali.



Il bollettino.