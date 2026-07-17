Nuovi temporali in Friuli, allerta meteo prorogata anche per domani

17 Luglio 2026

di Giacomo Attuente

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha prorogato l’allerta meteo anche per tutta la giornata di sabato 18 luglio. A determinare la nuova fase di instabilità saranno le veloci correnti occidentali presenti in quota e l’afflusso di aria più fresca sul Friuli Venezia Giulia.

Temporali nella notte e dal pomeriggio

Nel corso della notte saranno ancora possibili rovesci e temporali residui, anche localmente forti, più probabili sulle zone montane e sui settori orientali della regione. Dal pomeriggio aumenterà nuovamente la probabilità di temporali su tutto il Friuli Venezia Giulia. I fenomeni potranno risultare anche intensi ed essere accompagnati da raffiche di vento.

Possibili allagamenti e problemi alla viabilità

Secondo la Protezione civile, i temporali potrebbero provocare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e nel sistema di drenaggio urbano, con possibili allagamenti nelle aree più vulnerabili. Non si escludono inoltre fenomeni di instabilità dei pendii, interruzioni locali della viabilità e disagi legati ai possibili colpi di vento durante i temporali.

Il bollettino.

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