Escursionista cade sul sentiero delle cascate a Montenars, recuperata con l’elicottero

Una escursionista di 57 anni residente a Udine è rimasta ferita nella mattinata di oggi dopo essere caduta lungo il sentiero delle cascate, nel territorio comunale di Montenars.



L’incidente si è verificato intorno alle 9.30. La donna è ruzzolata per alcuni metri su un tratto di terreno impervio, fermandosi infine in mezzo alla vegetazione.

L’intervento dei soccorritori

Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza 112, la Sores ha attivato la stazione di Udine-Gemona del Soccorso alpino, i vigili del fuoco, l’ambulanza e l’elisoccorso regionale. Allertata anche la Guardia di finanza, già impegnata però in altri interventi.



I soccorritori via terra hanno raggiunto rapidamente l’escursionista insieme a un infermiere dell’ambulanza, prestando le prime cure alla donna, che presentava diversi traumi.



Nel frattempo l’elicottero sanitario ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso. La cinquantasettenne è stata quindi spostata, con i soccorritori assicurati alle corde, verso un punto più adatto alle operazioni di recupero.



La donna è stata affidata al tecnico di elisoccorso e verricellata a bordo dell’elicottero con il triangolo di evacuazione. Il velivolo si è poi diretto verso l’ospedale di Udine, dove l’escursionista è stata trasportata per gli accertamenti e le cure necessarie.