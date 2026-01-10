Trasportato d’urgenza all’ospedale di Palmanova, si riprende e ruba i farmaci

Il 23enne è stato denunciato: dopo essersi ripreso ha rubato una siringa e dei farmaci.

È stato denunciato a piede libero per furto aggravato un 23enne residente nella provincia giuliana, protagonista nei giorni scorsi di un furto di farmaci all’interno del pronto soccorso dell’Ospedale di Palmanova.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Palmanova, il giovane era stato trasportato d’urgenza in stato di incoscienza da un’ambulanza, in seguito all’assunzione combinata di alcol e farmaci. Dopo aver ricevuto le prime cure, è stato momentaneamente sistemato in un box del pronto soccorso in attesa di ulteriori accertamenti.

È stato proprio durante questa fase che il ragazzo, ripresosi parzialmente, è stato sorpreso da un’infermiera mentre tentava di impossessarsi di una siringa collocata su un carrello delle medicazioni. L’intervento del personale sanitario ha permesso di bloccare l’azione sul momento.

All’arrivo della pattuglia dei Carabinieri, il 23enne ha spontaneamente consegnato diverse scatole di farmaci antidepressivi, che aveva sottratto da un armadio dei medicinali lasciato incustodito, presumibilmente a causa del forte afflusso di pazienti in quel momento. Dopo la verifica della giacenza dei farmaci, il materiale è stato restituito al personale sanitario. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà con l’ipotesi di reato di furto aggravato.