Auto ribaltata nella roggia di Palma a Udine: 60enne muore in ospedale

L’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Non ce l’ha fatta il 60enne che nella mattinata di oggi è finito con l’auto capottata nella Roggia di Palma a Udine. L’incidente si è verificato poco prima delle 11 all’incrocio con via Giovanni Battista Tiepolo.

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale, l’uomo si era inizialmente accostato con l’auto sopra il ponte, poi il conducente ha ripreso la marcia, ha svoltato bruscamente e, dopo aver saltato i cordoli in cemento, ha abbattuto il parapetto finendo nel canale sottostante, dove il mezzo si è rovesciato.

Un giovane 27enne si tuffa nella roggia

Determinante nei primi istanti è stato un 27 enne, che si trovava lì di passaggio. Senza esitare, il giovane si è tuffato nella roggia per cercare di raggiungere l’auto sommersa e prestare aiuto al conducente rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo, che nel frattempo si stava rapidamente riempiendo d’acqua.

I soccorsi.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse: le portiere non si aprivano, ma grazie agli sforzi dei presenti è stato possibile aprire prima una portiera posteriore, poi quella del lato passeggero e infine quella del conducente. L’uomo è stato estratto dall’auto dai sanitari del 118, liberato dalla cintura di sicurezza e rianimato sul posto.

Il sessantenne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Udine in arresto cardiaco, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Udine, il personale sanitario della SORES e gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.