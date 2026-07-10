Cardi B e il portiere dell’Udinese Okoye avvistati insieme a Parigi: è nata una nuova coppia?

Cardi B e Maduka Okoye insieme alla Paris Fashion Week. La celebre rapper statunitense e il portiere dell’Udinese sono stati fotografati in più occasioni durante gli eventi organizzati nella capitale francese, alimentando le indiscrezioni sulla possibile nascita di una nuova coppia.

Le immagini dei due hanno rapidamente fatto il giro dei social network, dove numerosi utenti hanno sottolineato la complicità mostrata dalla cantante e dal calciatore tra sorrisi, sguardi e gesti di attenzione. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma ufficiale sulla natura del loro rapporto.

Cardi B e Okoye insieme alla Fashion Week

Quello tra la rapper e il portiere bianconero non sarebbe stato un semplice incontro occasionale. Cardi B e Okoye sono stati infatti immortalati mentre trascorrevano del tempo insieme su una terrazza nel centro di Parigi.



Negli scatti, il calciatore appare impegnato a conversare con la cantante in un clima rilassato. Cardi B sorride e ride più volte durante il dialogo, particolare che ha contribuito ad accendere la curiosità dei fan.



Durante uno degli appuntamenti della Fashion Week, inoltre, Okoye avrebbe accompagnato la rapper fino alla prima fila, aiutandola poi a prendere posto. Un gesto di cortesia che sui social è stato interpretato da molti come un ulteriore segnale della vicinanza tra i due.

Chi è Maduka Okoye, il portiere dell’Udinese

Nato a Düsseldorf nel 1999 da padre nigeriano e madre tedesco-francese, Maduka Okoye è uno dei giocatori più conosciuti dell’Udinese. Prima di arrivare in Serie A ha militato nel Fortuna Düsseldorf, nello Sparta Rotterdam e nel Watford.



Il portiere ha esordito con la nazionale della Nigeria nel 2019, conquistando rapidamente spazio e visibilità nel panorama calcistico africano.



Negli ultimi mesi la sua popolarità è cresciuta anche al di fuori del campo. Okoye è diventato particolarmente seguito sui social, dove conta oltre un milione di follower su Instagram e centinaia di migliaia di utenti su TikTok.

La situazione sentimentale di Cardi B

L’avvistamento parigino arriva in una fase di cambiamenti nella vita privata di Cardi B. La relazione con il giocatore di football americano Stefon Diggs, diventata pubblica nel maggio 2025, si sarebbe conclusa nei primi mesi del 2026.

In precedenza la rapper aveva avuto una lunga e tormentata storia con Offset, dal quale ha avuto tre figli. Nel luglio del 2024 Cardi B aveva presentato la richiesta di divorzio, mettendo fine a una delle relazioni più conosciute del mondo dello spettacolo statunitense.

Proprio per questo, le immagini con il portiere dell’Udinese hanno immediatamente attirato l’attenzione della stampa internazionale. Per il momento, però, Cardi B e Okoye non hanno commentato le indiscrezioni.

In attesa di eventuali conferme, gli avvistamenti alla Paris Fashion Week continuano dunque ad alimentare il gossip. La sintonia mostrata pubblicamente da Cardi B e Maduka Okoye ha già conquistato i social, ma resta ancora da capire se si tratti di una semplice amicizia oppure dell’inizio di una nuova relazione.