La seggiovia Tremol 1 di Piancavallo riaprirà nel fine settimana.

Riparte dopo due settimane la seggiovia Tremol 1 è stata ufficialmente dissequestrata. A stabilirlo è stato il Tribunale del riesame, che ha accolto il ricorso consentendo di rimuovere i sigilli apposti dalla Procura di Pordenone lo scorso 19 gennaio.

Il provvedimento era scattato in seguito a un grave incidente avvenuto il 24 dicembre, quando un uomo di 33 anni, residente a Pavia, era caduto dall’impianto riportando fratture multiple e diversi traumi nell’impatto al suolo. Le verifiche tecniche successive, affidate ai periti, avevano portato al sequestro della seggiovia per accertare eventuali criticità sul piano della sicurezza.

Sin dalle prime fasi dell’inchiesta, Promoturismo Fvg si è attivata in stretto accordo con la Procura per individuare una soluzione che permettesse di ripristinare l’impianto nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche e delle garanzie di sicurezza per gli utenti.

Il dissequestro, tuttavia, non significa riapertura immediata. Prima della ripartenza saranno necessarie almeno 24 ore di lavoro: nelle ultime due settimane abbondanti nevicate hanno ricoperto la zona e l’impianto dovrà essere liberato da circa 50 centimetri di manto nevoso. A questo si aggiungono i controlli tecnici finali, indispensabili prima di rimettere in funzione la seggiovia.

Se le operazioni procederanno senza intoppi, l’ipotesi è quella di riattivare la Tremol 1 a partire da sabato mattina. Un ritorno atteso da operatori e sciatori, che consentirebbe al comprensorio di recuperare pienamente uno degli impianti chiave della stagione invernale, dopo settimane segnate da incertezza e verifiche.