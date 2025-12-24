Cade dalla seggiovia a Piancavallo: grave un trentenne

Inforunio sulle piste di Piancavallo alla vigilia di Natale: poco prima delle 13 di mercoledì 24 dicembre, un uomo di 30 anni è caduto da una seggiovia durante la fase di risalita, precipitando al suolo dopo un volo di alcuni metri.



L’impatto con il suolo, avvenuto all’altezza delle piste, è stato particolarmente violento. Il trentenne ha riportato un grave trauma toracico, oltre a numerosi altri traumi e a una profonda ferita all’emicostato destro.

Immediata la richiesta di aiuto: alcune persone presenti hanno allertato il Numero unico per le emergenze 112. La centrale operativa della Sores ha disposto l’invio di un’ambulanza e dell’automedica. Considerata la dinamica dell’incidente, è stato attivato anche l’elicottero del pronto intervento medico, che tuttavia è stato costretto ad atterrare nel parcheggio sottostante l’area delle antenne a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

In attesa dell’arrivo dei sanitari, il ferito è stato preso in carico dal personale del soccorso piste, che lo ha stabilizzato e ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente. L’episodio si è verificato a quota 1.600 metri e, per facilitare le operazioni di soccorso, l’uomo è stato accompagnato verso valle.



Nonostante le gravi lesioni riportate, il trentenne è rimasto sempre cosciente. Una volta raggiunto l’elicottero, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine, dove è stato affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni restano serie e sono ora al vaglio dell’équipe sanitaria.