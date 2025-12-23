Ritardi sui treni della linea Udine-Venezia.

Tragedia nella mattinata di martedì 23 dicembre a Mogliano, dove una persona è stata travolta da un treno lungo la linea ferroviaria. L’allarme è scattato attorno alle 8, durante il passaggio del convoglio partito alle 6 da Gorizia e diretto a Napoli. A seguito dell’accaduto, la circolazione ferroviaria sulla tratta Treviso-Venezia via Udine è stata immediatamente sospesa per permettere gli accertamenti dell’autorità giudiziaria e i rilievi sul posto. E’ stato istituito il servizio di bus navetta.