Sospesi due ristoranti per lavoro nero.

Fine settimana di controlli serrati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Aurisina, affiancati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trieste, per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla regolarità amministrativa nelle attività commerciali del territorio, in particolare bar e ristoranti.

L’operazione ha portato alla luce diverse irregolarità. In due esercizi di ristorazione è stata infatti accertata la presenza di lavoratori impiegati “in nero”: uno ad Aurisina e uno a Trieste. Nel primo caso si trattava di un dipendente non regolarmente assunto, nel secondo di un lavoratore straniero privo di contratto. Per entrambe le attività è scattata la sospensione temporanea e ai titolari sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 10.000 euro.

Durante i controlli, i militari sono inoltre intervenuti in un bar di Duino Aurisina dopo le segnalazioni dei residenti per schiamazzi notturni. Sul posto sono stati identificati un uomo di 58 anni e una donna di 50, entrambi triestini, in evidente stato di ebbrezza. Le operazioni di identificazione, rese difficoltose proprio dall’alterazione alcolica, si sono concluse con una sanzione per ubriachezza molesta. L’Arma ha fatto sapere che le verifiche continueranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito di una più ampia strategia di prevenzione e tutela dei lavoratori e dei consumatori.