La truffa del finto carabiniere miete una nuova vittima.

Si è fidato di quello che credeva essere un ufficiale dei carabinieri, ma è finito vittima di una truffa online ben orchestrata. Un operaio di 42 anni, residente a Mortegliano, ha perso 4.920 euro dopo essere stato raggirato da un uomo che si è spacciato per un maggiore dell’Arma, inducendolo a effettuare un bonifico su un presunto “conto sicuro”.

Tutto è iniziato nel pomeriggio di domenica 6 ottobre, quando la vittima ha ricevuto un messaggio su WhatsApp da un numero sconosciuto. Il profilo mostrava la foto di un maggiore dei carabinieri in uniforme — immagine probabilmente prelevata da internet — e si presentava come il maggiore Jacopo Mattone, (vero) comandante della Compagnia carabinieri di Udine.

Il falso ufficiale ha raccontato all’uomo che sul suo conto corrente era in corso un tentativo di truffa e che, per evitare di perdere i risparmi, avrebbe dovuto trasferire immediatamente il denaro su un conto protetto. Fidandosi della voce autorevole e del nome del presunto militare, il 42enne ha eseguito il bonifico, solo per accorgersi poco dopo di essere stato truffato. Resosi conto del raggiro, l’uomo si è rivolto ai carabinieri della stazione di Mortegliano, dove ha sportato denuncia.