Si finge il genero e chiede soldi per cure mediche urgenti: raggirata un’anziana

Una truffa telefonica portata a compimento e una sventata.

Oggi, venerdì 12 settembre, il Norm di Latisana è intervenuto a casa di un’anziana di Carlino, vittima di una truffa telefonica. La donna, di 80 anni, ha raccontato di essere stata contattata sul telefono fisso da un uomo che si è spacciato per suo genero e che le ha chiesto soldi per delle cure urgenti.

In qualche modo, il malvivente è riuscito a carpire la sua fiducia; poco dopo, a casa dell’anziana si è presentata una donna cui lei ha consegnato 800 euro in contanti e gioielli in oro per un valore ancora da quantificare. Solo dopo si è resa conto del raggiro e ha denunciato l’accaduto all’Arma.

E’ andata meglio, invece, ad una donna di Amaro di 63 anni: nella mattinata del 6 settembre ha ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo dei carabinieri che ha tentato di estorcerle denaro. Lei non ci è cascata e, accortasi che si trattava di una truffa, ha interrotto la telefonata e ha denunciato tutto ai carabinieri di Venzone.