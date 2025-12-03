Truffa telefonica di un finto operatore delle Poste.

Finisce in un incubo informatico un 70enne di Campoformido, derubato dei risparmi di una vita dopo essere caduto nella truffa telefonica di un finto operatore di Poste Italiane. Il colpo è avvenuto nel pomeriggio di domenica 28 novembre, quando l’uomo è stato contattato telefonicamente da qualcuno che, con voce sicura e modi convincenti, si è presentato come un addetto della società.

Il truffatore, forse simulando un presunto problema di sicurezza, è riuscito a convincere il pensionato a comunicare username e password del proprio conto BancoPosta. Una volta ottenuti i dati, il malvivente ha svuotato l’intero conto: circa 70 mila euro volatilizzati nel giro di poco tempo, tra prelievi e bonifici immediati.

Il 70enne si è accorto dell’ammanco soltanto al controllo successivo, trovando il conto completamente prosciugato. Sconvolto, si è rivolto ai carabinieri della stazione di Campoformido, che hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini tecniche per risalire all’autore del raggiro