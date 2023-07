Ferito dopo il tuffo nel torrente Palar un 40enne di Tricesimo.

Si tuffa nel torrente Palar e si ferisce in modo serio. E’ successo nel pomeriggio di oggi, domenica 9: tra le 17 e le 19 la stazione di Udine Gemona del Soccorso Alpino è intervenuta su chiamata della Sores, assieme alla Guardia di Finanza, all’ambulanza e all’elisoccorso regionale in una operazione di soccorso ad Alesso, sul torrente Palar. È qui che un uomo del 1983, residente a Tricesimo, si è procurato un forte trauma alla schiena a causa di un tuffo.

Le squadre dei soccorritori si sono portate a piedi sul posto assieme a un medico del Soccorso Alpino e ad un infermiere dell’ambulanza con tutti i materiali necessari per stabilizzarlo e trasportarlo fuori in barella essendo in un primo tempo l’elisoccorso impegnato. Mentre si svolgevano le operazioni sul posto l’elicottero si è fortunatamente liberato per venire a recuperare l’infortunato. Operazioni di recupero comunque non semplici dato che la posizione in cui si trovava la persona da soccorrere era in una gola. La verricellata per calare l’equipe tecnico sanitaria e il conseguente recupero a bordo del ferito sono state operazioni delicate. L’uomo è stato poi portato all’ospedale di Udine in codice giallo, stabile e cosciente.