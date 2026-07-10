Maltempo in arrivo in Friuli Venezia Giulia: allerta meteo per forti temporali

L’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

Maltempo e forti temporali in arrivo in Friuli Venezia Giulia: la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo valida dalle ore 12 alle 23.59 di domani, sabato 11 luglio.

Il peggioramento sarà causato dal passaggio in quota di aria più fresca proveniente da nord, che incontrerà l’aria calda e umida ancora presente nei bassi strati dell’atmosfera. Una situazione favorevole allo sviluppo di rovesci e temporali, anche di forte intensità.

Temporali inizialmente sulla zona montana

Secondo le previsioni, dal pomeriggio di sabato saranno probabili rovesci e temporali sparsi sulle aree montane. Con il passare delle ore, i fenomeni potranno estendersi anche verso la pianura.



La costa e la fascia orientale della regione potrebbero essere interessate con una probabilità più bassa, ma non sono esclusi locali episodi temporaleschi.

Possibili fenomeni forti in pianura

La Protezione civile segnala che, soprattutto sulla pianura friulana, i temporali potrebbero risultare localmente forti. I fenomeni potranno quindi essere accompagnati da piogge intense, raffiche di vento e una significativa attività elettrica.



L’instabilità dovrebbe concentrarsi soprattutto nel pomeriggio e nella serata di sabato, per poi attenuarsi entro la fine della giornata.