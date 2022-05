Svolta nell’omicidio di Udine, fermato un vicino di casa

Si tratta di un 41enne che era ai domiciliari.

Svolta nell’assassinio di Lauretta Toffoli, uccisa a coltellate nel suo appartamento di via della Valle a Udine. Per il delitto è stato fermato Vincenzo Paglialonga, un 41enne di origini pugliesi ma da tempo residente a Udine.

L’uomo, che fino al giorno prima dell’omicidio era in carcere, era tornato ai domiciliari venerdì, in un appartamento della stessa palazzina della vittima. Nella notte è stato sentito dal pubblico ministero ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.

