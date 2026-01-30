Valanga a Piancavallo, nessun coinvolto: l’allerta resta alta

Dopo la valanga di ieri a Piancavallo l’allerta resta alta: continuano i monitoraggi.

Momenti di apprensione ieri mattina a Piancavallo, dove intorno alle 11:45 si è verificato un fenomeno valanghivo in località Val dei Sas, in una zona attigua agli impianti di risalita di quel comprensorio sciistico.

La massa nevosa, di dimensioni considerevoli (stimata tra i 50 e i 70 metri), si è distaccata dal costone del Monte Tremol, e ha determinato l’immediata attivazione dei protocolli di sicurezza. Sul posto sono intervenuti prontamente i militari della Stazione di Aviano, già impegnati quotidianamente nelle operazioni di soccorso piste, affiancati da un tecnico del Soccorso Alpino. Le squadre hanno effettuato un’accurata ricognizione dell’area interessata dal distacco.

Fortunatamente, le verifiche condotte dai Carabinieri di Aviano e dal personale specializzato dei Carabinieri Forestali di Belluno hanno dato esito negativo: nessuno sciatore o escursionista è rimasto coinvolto nell’evento: la zona del distacco, adiacente al comprensorio sciistico, non era frequentata al momento dell’incidente.

L’episodio sottolinea l’importanza della prudenza in montagna in questo periodo, caratterizzato da condizioni nivologiche delicate. Gli esperti raccomandano a sciatori ed escursionisti di consultare sempre i bollettini valanghe prima di avventurarsi fuori pista e di rispettare le aree interdette. Le operazioni di monitoraggio proseguono per verificare la stabilità del manto nevoso nelle aree circostanti.