Violento incidente sul raccordo autostradale: tre persone ferite

L’incidente questa mattina sul Raccordo Autostradale 13 in direzione Trieste.

Violento incidente questa mattina tra un’autovettura, un furgone e un’autocarro al km 8 +300 del Raccordo Autostradale 13 in direzione Trieste. Sul posto, intorno alle 9:40 è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Opicina.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto hanno operato in sinergia con il personale sanitario per estrarre dalla vettura le due persone bloccate all’interno del mezzo che poi sono state prese in carico dal personale sanitario come anche l’autista del furgone che era uscito autonomamente dal mezzo.

Terminato il soccorso alle persone i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, Polizia Stradale. Per tutta la durata dei soccorsi e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza il tratto di strada interessato dal sinistro è rimasto chiuso al traffico.