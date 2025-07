Un’estate di emozioni a Sappada: 99 eventi per vivere la vallata e le sue cime

Gli eventi dell’estate a Sappada.

La montagna più autentica e generosa dell’estate friulana si racconta attraverso un calendario ricchissimo di esperienze: ben 99 appuntamenti di animazione pensati per ogni tipo di pubblico a Sappada. Bambini curiosi, ragazzi dinamici, adulti in cerca di relax, sportivi instancabili, amanti della cucina tipica e delle tradizioni più genuine, appassionati di natura e paesaggi: a tutti Sappada offre la possibilità di vivere momenti indimenticabili.

Grazie a un’intensa collaborazione tra il Consorzio turistico di Sappada e PromoTurismo FVG, la proposta estiva 2025 si arricchisce di contenuti di qualità, distribuiti lungo tutta la stagione. Le attività sono tutte su prenotazione, ma spaziano con grande varietà tra escursioni guidate, laboratori didattici, esperienze gastronomiche, visite culturali, incontri con atleti olimpici, camminate sensoriali al tramonto e molto altro.

“Abbiamo voluto costruire un programma che lasci un ricordo indelebile della località, offrendo esperienze autentiche e coinvolgenti. È il nostro modo per accompagnare i turisti nella scoperta profonda di Sappada, delle sue montagne, della sua storia, della sua gente. Un invito a tornare, ma anche a portarsi a casa un pezzo della nostra identità”, afferma il Direttore del Consorzio turistico di Sappada Monica Bertarelli.

Il calendario – consultabile presso l’ufficio PromoTurismo FVG – punta a valorizzare ogni angolo della vallata, rendendo ogni giornata diversa, viva e sorprendente. Dal trekking con le guide naturalistiche alle pedalate con i campioni olimpici Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer, dalle degustazioni dei prodotti locali nelle antiche case rurali ai laboratori di pozioni magiche per bambini: l’estate sappadina è un concentrato di emozioni, sapori, incontri e scoperte.

99 appuntamenti. 99 opportunità di vivere Sappada al meglio. Anche nelle sere d’estate, con le suggestive escursioni al tramonto accompagnati dalla luce delle lanterne.

Le attività:

APPROCCIO ALL’ARRAMPICATA

Con la guida alpina Alex Corrò: nella palestra di arrampicata all’aperto, di fianco al campo da calcio, si impara a scalare guidati dall’esperto Alex, con imbracatura e in totale sicurezza.



VISITA ALLA PINACOTECA DI SAPPADA

Con la maestra d’arte Olga Riva Piller: alla scoperta delle opere d’arte di artisti provenienti da tutto il mondo e dedicate al carnevale sappadino.



IL MAGICO MONDO DELLE API

Con l’apicoltura Comaro: un laboratorio didattico per conoscere le api, scoprire il loro magico mondo e assaggiare il nettare degli dei.



LANTERNATE SUGGESTIVE

Con la guida di media montagna Tiziana Romano: nelle ore del crepuscolo, camminare nei luoghi più iconici delle montagne di Sappada per un’indimenticabile esperienza contemplativa.



LE PIÙ BELLE ESCURSIONI NATURALISTICHE

Con la guida naturalistica Franco Polo: tra racconti, aneddoti e storia, un trekking rigenerante sui monti di Sappada.



LE PIANTE OFFICINALI DI SAPPADA

Con l’Azienda Agricola Olbe (Elena Boccingher): conoscere e raccogliere le erbe officinali della nostra vallata guidati da un’esperta agricoltrice. Ogni partecipante potrà raccogliere le proprie erbe preferite e sperimentare a casa l’essicazione e il loro utilizzo.



LE POZIONI MAGICHE

Con Elena Boccingher: colorare, creare e divertirsi mescolando erbe e ingredienti magici. Il pennello sarà la bacchetta magica per sperimentare questi colori naturali sul foglio. Ogni bambino porterà a casa il suo dipinto.

Info 0435469131



VISITA E DEGUSTAZIONE ALLA MALGA TUGLIA

Con Gloria: entrare in una malga, sentire i suoi profumi, assaggiarne le prelibatezze in un contesto unico e autentico.



DEGUSTAZIONE NELLA CASA DELL’ANTICA CIVILTÀ CONTADINA

Con il gastronauta Massimo Casciaro: un corposo assaggio di formaggi, insaccati e salumi prodotti a Sappada e spiegati dall’esperto.



LE PEDALATE CON IL CAMPIONE

Scoprire la vallata e le sue cime in bicicletta con i campioni olimpici di sci nordico Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer. Un’esperienza sportiva tra panorami mozzafiato e racconti olimpici.