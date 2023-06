Aggredisce una donna e tenta di strapparle i vestiti: arrestato per violenza sessuale

La violenza sessuale a Pordenone.

E’ stato arrestato per violenza sessuale e lesioni personali il 22enne, cittadino pakistano, residente a Pordenone che ha aggredito per strada una donna cercando di strapparle i vestisti. E’ successo nella tarda serata di lunedì 5 giugno in via Polcenigo a Pordenone dove sul posto è subito intervenuta una pattuglia dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante”

La vittima è riuscita a divincolarsi dall’aggressore il quale si è allontanato in direzione di viale Venezia. Nel frattempo la donna che era stata colpita più volte finendo rovinosamente a terra è stata accompagnata da una autolettiga presso il locale pronto soccorso per le cure del caso.

Immediatamente sono avviate le ricerche dell’uomo che, è stato rintracciato e fermato da una pattuglia della Squadra Volante mentre percorreva a piedi via Brentella, a Porcia. Grazie agli immediati riscontri investigativi, il giovane fermato è stato condotto in Questura e tratto in arresto per i reati di violenza sessuale e lesioni personali.

L’arrestato è stato identificato per un 22enne, cittadino pakistano, residente a Pordenone, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale. Come disposto dall’autorità giudiziaria al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Gorizia. Oggi il Giudice per le Indagini Preliminari di Pordenone, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha convalidato l’arresto e disposto a carico dello straniero la misura cautelare del carcere.