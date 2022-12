Cosa fare nel weekend di Natale in Friuli? I principali eventi in programma

Gli appuntamenti del fine settimana in Friuli Venezia Giulia.

Cosa fare in questo weekend natalizio in Friuli Venezia Giulia? Ecco alcuni appuntamenti per questo fine settimana di festa. Guarda i nostri suggerimenti e troverai l’evento giusto per te fra Udine, Gorizia e Pordenone.

Sabato 24 dicembre

La vigilia di Natale sarà una giornata dedicata a Babbo Natale e alle famiglie.

Per quanto riguarda le messe, i concerti, gli spettacoli e le conferenze, alle 11.30 si terrà a Gradisca lo spettacolo per bambini La Camicia Dell ‘Uomo Contento, a seguire alle 16.15 a Moggio Udinese si terrà 24 storie / avventure…aspettando il Natale!, poco dopo alle 16.30 a arriva Babbo Natale a Forni di Sopra, invece alle 18 si terrà Natale Reggaeton a Cormons, sempre alle 18 a Tolmezzo si aspetterà il Natale con Cris Dj anni 90, inoltre alle 22 ad Aquileia si terrà la Messa dello Spadone, infine alle 23 si terrà a Gorizia il concerto di Natale Non c’era posto per loro.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, si inizia dalle 10 a Fogliano di Redipuglia dove sarà a disposizione un set fotografico per farsi immortalare con i propri amici a quattro zampe, a seguire alle 11 si terrà l’aperinatale a Muzzana del Turgnano, mentre a Porcia dalle 14.30 sarà possibile consumare una cioccolata calda in attesa del Natale, mentre alle 17 a Vissandone arriverà Babbo Natale. Per tutto il giorno si terrà Natale assieme a Clauzetto e si potrà incontrare Babbo Natale a Cividale e Pordenone. Inoltre per tutto il weekend ci saranno i mercatini di Natale a Cordenons.

Invece, in merito alle escursioni, alle 10 a Zoppola inizierà la Marcia dei Babbi Natale, mentre dalle 20.30 al Lago di Cornino sarà possibile vedere il presepe galleggiante, mentre alle 23 a Polcenigo i sommozzatori deporranno la corona votiva alla statua del Cristo Sommerso, invece per tutto il giorno sarà possibile visitare il mercatino dell’antiquariato di Monfalcone. Inoltre, per tutto il weekend sarà possibile visitare il presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro e pattinare sulla pista da pattinaggio di Lignano Sabbiadoro.

Infine, continuano per tutto il fine settimana le mostre: Francesco Tullio Altan, Pimpa e i suoi amici, The spirit of Will Eisner, Un architetto cosmopolita in patria, Raimondo D’Aronco in Friuli, Le immagini della fantasia 39, ‘La bellezza della ragione’, Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo, Sottsass/Spazzapan, Blitz: Incursioni cromatiche nel mondo del possibile e McKee.

Domenica 25 dicembre

Il giorno di Natale sarà una giornata di divertimento e spiritualità in tutto il Friuli.

Per quanto riguarda i concerti, gli spettacoli e le messe, a Gorizia alle 10 nella Chiesa di Sant’Ignazio si potrà ascoltare la messa accompagnata dalla Cappella Metropolitana, poco dopo alle 10.30 si potrà ascoltare la Coral di San Lurinz – don Nino Bearzot durante la Messa di Natale a San Lorenzo Isontino, a seguire alle 11 si terrà la messa nella Chiesa dei Santi Ilario e Taziano accompagnata dal Coro di Sant’Ignazio.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, alle 16.30 i Benandanti saranno a Forni di Sopra e per tutto il giorno si terrà il villaggio di Natale ad Aquileia. Inoltre, per tutto il weekend ci saranno i mercatini di Natale a Cordenons.

Invece, in merito alle escursioni, per tutto il weekend sarà possibile visitare il presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro, pattinare sulla pista da pattinaggio di Lignano Sabbiadoro.

Infine, continuano per tutto il fine settimana le mostre: Francesco Tullio Altan, Pimpa e i suoi amici, The spirit of Will Eisner, Un architetto cosmopolita in patria, Raimondo D’Aronco in Friuli, Le immagini della fantasia 39, ‘La bellezza della ragione’, Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo, Sottsass/Spazzapan, Blitz: Incursioni cromatiche nel mondo del possibile e McKee.



Lunedì 26 dicembre

Lunedì, sarà una giornata all’insegna della cultura e delle escursioni che vi permetteranno di riprendervi dal pranzo di Natale.Per quanto riguarda i concerti, le messe, gli spettacoli e le conferenze, si inizia alle 16 a Grado con il Concerto di Santo Stefano presso la Basilica di Santa Eufemia, mentre alle 17 e alle 21 si terrà a Pordenone lo spettacolo di magia Illusionismi. in aggiunta alle 16.30 si terrà il concerto di Natale a Gemona, invece alle 18 si potrà ascoltare a Gradisca il Freevoices Show Choir e Concerto di Santo Stefano a Palazzolo dello Stella, inoltre a Ruda alle 18.30 si terrà il Concerto di Fine Anno, mentre alle 20.30 a Sutrio ed ad Artegna si terrà il Concerto di Natale.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, dalle 9.30 a Ronchis ci sarà una mattinata di sport e giochi per più piccoli, poco dopo alle 10 a Grado si terrà la Marcia del Panettone 6/12 Km non competitiva, mentre dalle 14 a Moggio Udinese i bambini potranno realizzare la casetta di Natale, invece alle 15.30 a Grado si terrà la visita guidata ai presepi accompagnata dagli Zampognari.

Invece, in merito alle escursioni, si inizia alle 8 con l’escursione dalla dalla baita Cai Val Natisone al Rifugio Monte Jeza, a seguire alle 10 si terranno le visite al villaggio operaio di Panzano, mentre alle 14.30 ci saranno i Gruppi di cammino a Monfalcone, mentre per tutto il giorno si terrà il mercatino dell’antiquariato di Sacile. Inoltre, per tutto il weekend sarà possibile visitare il presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro e pattinare sulla pista da pattinaggio di Lignano Sabbiadoro.

Infine, continuano per tutto il fine settimana le mostre: Mostra di fueis, di aghe e di lus, Francesco Tullio Altan, Pimpa e i suoi amici, The spirit of Will Eisner, Un architetto cosmopolita in patria, Raimondo D’Aronco in Friuli, Le immagini della fantasia 39, ‘La bellezza della ragione’, Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo, Sottsass/Spazzapan, Blitz: Incursioni cromatiche nel mondo del possibile e McKee.