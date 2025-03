Lotto in Friuli: vincita da oltre 21mila euro a Dignano.

Esulta il Friuli Venezia-Giulia grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, colpo da oltre 21mila euro a Dignano, in provincia di Udine, nell’ultima estrazione di giovedì 27 marzo.

La vincita è stata realizzata in un punto vendita di Via Giovanni XXIII. Il colpo fortunato è stato ottenuto grazie a una combinazione che ha portato alla realizzazione di una quaterna, quattro terni e sei ambi su tutte le ruote, regalando al vincitore un premio di oltre 21mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,7 milioni di euro, per un totale di 336,7 milioni di euro da inizio 2025.